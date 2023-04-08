Спорт 08 апреля 2023, 23:59 Нападающий «Питтсбурга» Кросби стал 15-м игроком в истории в НХЛ, набравшим 1,5 тысячи очков Канадец Кросби стал 15-м игроком за историю НХЛ, набравшим 1,5 тысячи очков Публичное достояние

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Канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби набрал 1,5 тысячи очков в Национальной хоккейной лиге. Он стал 15-м игроком в истории НХЛ, кто смог дойти до этой отметки, сообщил «Чемпионат».

«Питтсбург» обыграл «Детройт» со счетом 5:1 в выездном матче НХЛ. Кросби оформил дубль, а также сделал результативную передачу. Благодаря этому он довел число набранных очков в лиге до 1,5 тысячи.

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На счету канадца 550 голов и 950 передач в 1188 встречах. По количеству набранных очков спортсмен стал лидером среди действующих хоккеистов. Следом за ним расположился нападающий «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин. Он забросил 822 шайбы и оформил 662 передачи в 1346 играх, сообщил ТАСС.

В матче против «Детройта» отличился и Евгений Малкин. Он также забросил шайбу и помог команде одержать победу.

В этом сезоне «Вашингтон Кэпиталз» не выйдет в плей-офф НХЛ впервые с 2014 года. Судьбу команды решила встреча «Баффало Сейбрз» и «Флориды Пантерз». Последняя одержала победу в матче, набрав 87 очков за 78 игр. Команда вышла на седьмую строчку турнирной таблицы Восточной конференции. «Вашингтон» набрал 77 очков в 77 матчах. За оставшееся количество игр команда не сможет обойти «Пантерз».