Спорт 27 июля 2023, 14:33 Нападающий петербургского «Зенита» Малком перешел в «Аль-Хиляль»

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Бразильский нападающий петербургского «Зенита» Малком присоединился к команде «Аль-Хиляль». Об этом сообщила пресс-служба зарубежного клуба. Об этом сообщило ИА НСН.

Спортсмену присвоили номер 77. Информации о том, до какого года рассчитан контракт с бразильцем, не поступало. В «Зените» он выступал с 2019-го года.

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Малкома признали лучшим бомбардиром прошлого сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Он принял участие в 27 матчах, смог забить 23 гола и отметился девятью результативными передачами.