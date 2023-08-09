09 августа 2023, 17:47
Нападающий О’Делл продлил контракт с московским ХК «Динамо»
Канадский нападающий О’Делл продлил контракт с московским ХК «Динамо» на один сезон
Канадский нападающий Эрик О’Делл продлил контракт с хоккейным клубом «Динамо». Он сыграет в составе команды как минимум один сезон. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
«Очень рады, что Эрик О’Делл сделал правильный выбор и остался с нами. Его роль в команде очень велика. Неоднократно говорили, что он сердце и мотор команды как на льду, так и за его пределами», — заявил спортивный директор ХК «Динамо» Алексей Сопин.
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По его словам, спортсмен прилетел в Москву в хорошей физической форме и практически сразу отправился с командой на игру в Уфу.
Хоккеист выступает за клуб с 2021 года. Всего на счету О’Делла 323 матча в КХЛ и 199 (103+96) очков. До этого он играл за ХК «Сочи», «Металлург» и «Сибирь».
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