    30 декабря 2019, 23:18

    Нападающий московского ЦСКА может перейти в «Брайтон»

    Александр Кушак

    Федор Чалов может перейти в английский клуб «Брайтон». Об этом сообщило издание The Sun.

    Англичане планируют приобрести молодого форварда во время зимнего трансферного окна.

    Известно, что руководство «Брайтона» рассматривает 21-летнего нападающего в качестве игрока стартового состава. «Чайки» готовы предложить за Чалого хорошую финансовую компенсацию, написала «Свободная пресса».

    Сейчас «Брайтон» занимает на 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.