Нападающий московского ЦСКА может перейти в «Брайтон»
Федор Чалов может перейти в английский клуб «Брайтон». Об этом сообщило издание The Sun.
Англичане планируют приобрести молодого форварда во время зимнего трансферного окна.
Известно, что руководство «Брайтона» рассматривает 21-летнего нападающего в качестве игрока стартового состава. «Чайки» готовы предложить за Чалого хорошую финансовую компенсацию, написала «Свободная пресса».
Сейчас «Брайтон» занимает на 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.