Нападающий московского ЦСКА может перейти в «Брайтон»

Англичане планируют приобрести молодого форварда во время зимнего трансферного окна.

Известно, что руководство «Брайтона» рассматривает 21-летнего нападающего в качестве игрока стартового состава. «Чайки» готовы предложить за Чалого хорошую финансовую компенсацию, написала «Свободная пресса».

Сейчас «Брайтон» занимает на 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.