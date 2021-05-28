Нападающий «Монпелье» Лаборд заявил о планах перейти в «Зенит»

Нападающий клуба «Монпелье» Гаэтан Лаборд заявил, что хотел бы в предстоящее летнее трансферное окно перейти в состав петербургского «Зенита», написало издание L’Equipe.

Как заметил футболист, российская команда показывает хорошие результаты и каждый год борется за все возможные награды, сообщила «Газета.ru».

«Зенит» — чемпион России, регулярно выступает в Лиге чемпионов. Это великий клуб со стабильными результатами», — подчеркнул Лаборд.

Спортсмен добавил, что мог бы остаться и во Франции. Он назвал отличными проектами клубы «Ницца» и «Ренн».