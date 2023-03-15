Спорт 15 марта 2023, 15:16 Нападающий Малком указал на причины своего прогресса в игре

Читать 360tv в

Бомбардир петербургского «Зенита» Малком объяснил, почему его игра на поле улучшилась, а навыки быстро прогрессируют. Футболиста процитировал RT.

Малком признался, что давно следит за количеством потребляемого сахара. Кроме того, по его словам, он стал есть меньше красного мяса, заменив его на белое.

Реклама

«Еще со мной уже около года, 24 на 7, индивидуально работает физиотерапевт, он помогает мне лучше восстанавливаться после тренировок, игр», — добавил форвард.

Реклама

В нынешнем сезоне он отыграл за «сине-бело-голубых» 24 матча. Ему удалось забить 17 мячей и отметиться семью результативными передачами.