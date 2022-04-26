Нападающий Лукоянов продлил контракт с «Ак Барсом»

Клуб КХЛ «Ак Барс» продлил соглашение с бомбардиром Артемом Лукояновым. Об этом сообщила «Политика Сегодня» со ссылкой на пресс-службу казанской команды.

По данным издания, новый контракт Лукоянова с «Ак Барсом» рассчитан до 2024 года. В прошлом розыгрыше КХЛ хоккеист отыграл 45 встреч и записал в свой актив 12 баллов за результативность.

Другой игрок команды Никита Дыняк также заключил новое соглашение с «Ак Барсом», которое вступит в силу с 1 мая.