Нападающий «Локомотива» Федор Смолов пропустит матч с «Нижним Новгородом»
«Локомотив»: Федор Смолов не полетел в Нижний Новгорода из-за теста на коронавирус
Сомнительный тест на коронавирус не позволил нападающему «Локомотива» Федору Смолову отправиться с командой в Нижний Новгород на матч с местным клубом. Об этом сообщила пресс-служба московского футбольного клуба.
У Смолова нет никаких симптомов простудного заболевания, гриппа или коронавирусной инфекции. Результаты сданного игроком теста медицинский штаб клуба оценивает как ложноположительные.
Все футболисты «Локомотива» прошли вакцинацию от коронавируса. Тренерский штаб, персонал и игроки команды прошли повторную проверку. Она показала отрицательный результат.
Данные теста Смолова отправили в штаб Российской премьер-лиги. Пресс-служба клуба напомнила, что строго придерживается установленных санитарных норм.
В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» занимает четвертую строчку с 21 очком. После сегодняшней встречи с «Нижним Новгородом» следующая игра у команды пройдет 4 ноября против турецкого «Галатасарая» в рамках группового этапа Лиги Европы. Следующий матч в РПЛ железнодорожники проведут против «Спартака» 7 ноября.