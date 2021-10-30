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    30 октября 2021, 14:44

    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов пропустит матч с «Нижним Новгородом»

    «Локомотив»: Федор Смолов не полетел в Нижний Новгорода из-за теста на коронавирус

    Анатолий Минкин

    Сомнительный тест на коронавирус не позволил нападающему «Локомотива» Федору Смолову отправиться с командой в Нижний Новгород на матч с местным клубом. Об этом сообщила пресс-служба московского футбольного клуба.

    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов пропустит матч с «Нижним Новгородом»

    У Смолова нет никаких симптомов простудного заболевания, гриппа или коронавирусной инфекции. Результаты сданного игроком теста медицинский штаб клуба оценивает как ложноположительные.

    Все футболисты «Локомотива» прошли вакцинацию от коронавируса. Тренерский штаб, персонал и игроки команды прошли повторную проверку. Она показала отрицательный результат.

    Данные теста Смолова отправили в штаб Российской премьер-лиги. Пресс-служба клуба напомнила, что строго придерживается установленных санитарных норм.

    В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» занимает четвертую строчку с 21 очком. После сегодняшней встречи с «Нижним Новгородом» следующая игра у команды пройдет 4 ноября против турецкого «Галатасарая» в рамках группового этапа Лиги Европы. Следующий матч в РПЛ железнодорожники проведут против «Спартака» 7 ноября.