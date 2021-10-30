Нападающий «Локомотива» Федор Смолов пропустит матч с «Нижним Новгородом»

Сомнительный тест на коронавирус не позволил нападающему «Локомотива» Федору Смолову отправиться с командой в Нижний Новгород на матч с местным клубом. Об этом сообщила пресс-служба московского футбольного клуба.

У Смолова нет никаких симптомов простудного заболевания, гриппа или коронавирусной инфекции. Результаты сданного игроком теста медицинский штаб клуба оценивает как ложноположительные.

Все футболисты «Локомотива» прошли вакцинацию от коронавируса. Тренерский штаб, персонал и игроки команды прошли повторную проверку. Она показала отрицательный результат.

Данные теста Смолова отправили в штаб Российской премьер-лиги. Пресс-служба клуба напомнила, что строго придерживается установленных санитарных норм.

В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» занимает четвертую строчку с 21 очком. После сегодняшней встречи с «Нижним Новгородом» следующая игра у команды пройдет 4 ноября против турецкого «Галатасарая» в рамках группового этапа Лиги Европы. Следующий матч в РПЛ железнодорожники проведут против «Спартака» 7 ноября.