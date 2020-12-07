Нападающий «Лестера» отметил победный гол уничтожением ЛГБТ-флажка

Форвард английского клуба «Лестер Сити» Джейми Варди своеобразно отметил победный гол в ворота «Шеффилда» в матче в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Он снес угловой ЛГБТ-флажок.

Варди подбежал к флажку и ударом ноги в подкате разнес его в щепки.

Нападающий забил гол на последней минуте матча, когда счет был 1:1. Этот мяч принес футболистам из Лестера победу. Кадры с ударом по ЛГБТ-флажку разошлись в Сети. Некоторые пользователи обвинили Варди в гомофобии, а судья показал ему желтую карточку.

Нападающему «Лестер Сити» 33 года. Он выступает за клуб с 2012 года. Футболист играл за национальную сборную на Евро-2016 и ЧМ-2018. Всего за карьеру он забил более 260 голов.