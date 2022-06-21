Нападающий Ларссон заявил о нежелании продолжать работу в России

Шведский нападающий АИК Джордан Ларссон приостановил свою работу со «Спартаком». Он рассказал о своих дальнейших карьерных планах. Об этом сообщил RT со ссылкой на Aftonbladet.

«Я читаю в СМИ, что FIFA может продлить свое разрешение игрокам приостанавливать контракты еще на год. И это было бы неплохо для меня, иначе мне, скорее всего, придется возвращаться в Россию», — заявил спортсмен.

Он отметил также, что на данный момент ориентируется на игру в иностранных клубах. Он заявил, что хотел бы вернутся в АИК. По словам Ларссона, «Спартак» не ведет с ним переговоров о потенциальном возвращении.