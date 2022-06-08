Нападающий Кравцов покинул челябинский хоккейный клуб «Трактор»

Нападающий Виталий Кравцов решил уйти из челябинского хоккейного клуба «Трактор». Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу команды.

Команда выполнила все требования и пожелания спортсмена. Несмотря на это, он решил не продлевать соглашение. Кравцов никак не высказывался по поводу этого поступка.

«Судя по всему, Кравцов решил ехать играть за океан. Но я считаю, что ему необходимо провести полноценный сезон в „Тракторе“ и потом уже отправляться в НХЛ», — предположил генеральный директор клуба Иван Савин.