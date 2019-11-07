Нападающий «Краснодара» заинтересовал испанский «Вильярреал»
Бомбардир краснодарских «быков» Магомед-Шапи Сулейманов привлек внимание испанского «Вильярреал», передает РИА ФАН.
По данным информагентства, сумма трансфера может составить 10 миллионов евро. Представители «Вильярреала» уже несколько раз просматривали форварда, но до летнего трансферного окна испанцы не готовы приобрести игрока.
Уточняется, что 19-летний форвард является воспитанником краснодарского клуба. Он отыграл за команду 60 матчей и забил 18 голов, отметившись пятью результативными передачами.