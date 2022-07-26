В сферу интересов дортмундской «Боруссии» попал бомбардир «Краснодара» Джон Кордоба. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на немецкие СМИ.

По данным информагентства, боссы «Боруссии» рассматривает кандидатуру 28-летнего футболиста в качестве замены Себастьяну Аллеру, который не сможет выйти на поле из-за проблем со здоровьем. Уточняется, что в нынешнем сезоне Кордоба отыграл за «Краснодар» два матча. Его стоимость оценивается в 15 миллионов евро.