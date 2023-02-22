Спорт 22 февраля 2023, 23:36 Нападающий Эль-Кааби попал в сферу интересов ЦСКА

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Журналист Иван Карпов сообщил, что московский ЦСКА проявляет интерес к кандидатуре бомбардира турецкого «Хатайспора» Аюбу Эль-Кааби. Об этом написал RT.

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По словам журналиста, «армейцы» предложили 29-летнему марокканцу договор, который рассчитан на полтора года и имеет опцию продления еще на один сезон. РИА ФАН уточнило, что в нынешнем сезоне нападающий отыграл за «Хатайспор» 21 матч. Ему удалось записать в свой актив восемь мячей и отметиться двумя результативными передачами.