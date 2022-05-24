Нападающий «Динамо» Грулев может перейти в «Зенит»

Нападающий московского «Динамо» Вячеслав Грулев может сменить клуб. Спортсмена планирует приобрести петербургский «Зенит». Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на Metaratings.ru.

Спортсмен может сменить клуб в летнее трансферное окно. На данный момент руководство «Зенита» организовало переговоры с агентом 23-летнего форварда Павлом Андреевым.

Контракт футболиста с клубом «Динамо» истекает летом 2025 года. Стоимость футболиста оценивают в 3,5 миллиона евро.