Спорт 13 февраля 2023, 23:12 Нападающий Денисенко вернулся во «Флориду Пантерз»

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Российский хоккеист Григорий Денисенко вернулся в стан «Флориды Пантерз» из фарм-клуба «Шарлотт». Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу команды.

В текущем сезоне форвард отыграл в АХЛ 37 матчей и набрал 21 очко. В НХЛ он успел сыграть в 12 матчах и отметиться тремя результативными передачами.

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После 55 матчей в активе «Флориды Пантерз» 58 очков. Клуб находится на 10 месте в турнирной таблице Восточной конференции.

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