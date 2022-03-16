Нападающий «Боруссии» Холанд может перейти в «Манчестер Сити»

Форвард немецкой «Боруссии» Эрлинг Холанд может подписать контракт с британским клубом «Манчестер Сити» в самое ближайшее время. В случае перехода зарплата у футболиста составит 600 тысяч евро в неделю, написала «Политика сегодня».

Сейчас футболист и его окружение раздумывает над переходом. Окончательного ответа «Манчестер Сити» пока не давали.

В составе «Боруссии» Эрлинг Холанд находится с 2020 года. До этого он играл в австрийском «Зальцбурге».