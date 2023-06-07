Спорт 07 июня 2023, 15:32 Нападающий Бензема стал игроком «Аль-Иттихада»

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Французский футболист Карим Бензема перешел в стан саудовского «Аль-Иттихада». Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу клуба.

Стороны заключили договор, который рассчитан до 2026 года. До перехода в «Аль-Иттихад» Бензема выступал за мадридский «Реал». В составе испанской команды он пять раз выигрывал Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, четырежды завоевывал Суперкубок UEFA и золото чемпионата Испании.