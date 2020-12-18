Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски признан футболистом 2020 года

FIFA объявила футболистом года форварда мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберта Левандовски. Вместе с ним на премию претендовали Криштиану Роналду и Лионель Месси.

Из-за пандемии вручение наград проходило онлайн. Левандовски стал обладателем приза впервые в своей карьере. Месси был футболистом года в 2019 году, Роналду — в 2016 и 2017 годах.

В этом сезоне «Бавария» при участии 32-летнего Левандовски выиграла чемпионат Германии, Кубок и Суперкубок страны, а также Лигу чемпионов и Суперкубок UEFA. Левандовски третий год подряд стал лучшим бомбардиром в высшем дивизионе ФРГ (34 гола). Также он забросил больше всего мячей в Лиге чемпионов, оформив 15 голов.

Спортсмен поблагодарил за награду, отметив, что это большая честь. В Twitter он добавил: «Никогда не переставайте мечтать».

Лучшей футболисткой года FIFA признала Люси Бронз из английской команды «Манчестер Сити». Спортсменка обошла в шорт-листе Перниллу Хардер из «Челси» и Венди Ренар из «Лиона».