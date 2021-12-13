Нападающий «Барселоны» Агуэро завершит карьеру из-за проблем с сердцем

33-летний нападающий испанской «Барселоны» Серхио Агуэро расскажет о завершении своей карьеры. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Marca.

Мужчина столкнулся с проблемами с сердцем. 30 октября на 38-й минуте матча с «Алавесом» у спортсмена произошел приступ. Со стадиона его госпитализировали на карете скорой помощи. Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес опроверг информацию о том, что аргентинский форвард завершит профессиональную карьеру.

«То, что было сказано, не соответствует действительности. Мы надеемся, что он сможет продолжить играть в футбол», — сказал тренер.