Спорт 29 апреля 2023, 20:39 Нападающего ЦСКА Григоренко признали ценным игроком КХЛ Нападающего московского ЦСКА Михаил Григоренко признали самым ценным игроком плей-офф РИА «Новости»

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Нападающего московского ЦСКА Михаил Григоренко сочли ценным игроком плей-офф «Фонбет» КХЛ. Об этом сообщило РИА «Новости». В субботу, 29 апреля, на выезде со счетом 3:2 он обыграл казанский «Ак Барс» в седьмом матче финальной серии.

Григоренко присвоили кубок Гагарина. В итоге хоккеист набрал 25 очков — 12 шайб плюс 13 передач — в 27 матчах. Его признали лучшим бомбардиром и лучшим снайпером плей-офф КХЛ. В финальной серии он записал на свой счет четыре очка.

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Победную шайбу форвард забросил во втором матче серии второго раунда плей-офф против ярославского «Локомотива» (3:2) и оформил хет-трик в пятом матче серии финала Западной конференции против петербургского СКА (7:3).

С показателем полезности «+8» спортсмен завершил турнир. Штрафных минут на его счету в матчах плей-офф не было

Михаилу Григоренко 28 лет. Его выбрали под общим 12-м номером на драфте НХЛ 2012 года командой «Баффало». В НХЛ выступал за «Баффало», «Колорадо» и «Коламбус», в сумме провел 249 матчей и набрал 76 (26+50) очков.

ЦСКА Григоренко представляет с 2021 года, он играл за команду и с 2017 по 2020 год. В этом составе спортсмен выиграл три Кубка Гагарина (в 2019-м, 2022-м и 2023-м). Григоренко стал олимпийским чемпионом в 2018 году. В 2020-м завоевал серебряную медаль Олимпийских игр.

Ранее 21 апреля столичный ЦСКА обыграл «Ак Барс» в третьем матче финальной серии Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Хозяева льда победили казанцев со счетом 3:2. Михаил Григоренко отличился на 23-й минуте матча.