Спорт 24 мая 2023, 19:58 Нападающего «Спартака» Соболева отстранили от четырех матчей за неприличный жест Схватившегося за пах футболиста «Спартака» Соболева отстранили от четырех игр

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Допустивший неприличный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши нападающий «Спартака» Александр Соболев пропустит четыре следующие игры своего клуба. Такое решение принял контрольно-дисциплинарный комитет Российской премьер-лиги.

Дисквалификация не позволит футболисту принять участие в двух оставшихся матчей действующего сезона Российской премьер-лиги, а также он пропустит две стартовые игры будущего розыгрыша.

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Матч между ЦСКА и «Спартаком» прошел 21 мая. В ходе встречи Вилиан Роша и Александр Соболев вступили в борьбу за мяч, но в какой-то момент защитник армейцев упал на газон. Торжествующий Соболев схватил себя пах, показав свое отношение к игроку команды противника.

Через несколько минут бразилец повторил жест соперника, чтобы рассказать арбитрам о поведении Соболева. В итоге оба игрока с красными карточками покинули поле.

Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу «Спартака». Оскорбивший Рошу нападающий принес извинения болельщикам и зрителям трансляции матча. Соболев пояснил, что не сдержал эмоции и допустил непозволительный поступок.

Футбольный клуб «Спартак» не согласился с дисквалификацией Соболева на четыре игры и намерен обжаловать это решение, заявил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов. Он подчеркнул, что спортсмен в ходе рассмотрения дела извинился и честно ответил все вопросы сотрудников дисциплинарного комитета.