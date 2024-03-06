Спорт 06 марта 2024, 12:22 Нападающего «Спартака» Промеса заметили в ночном клубе в Дубае Stupnikov Alexander/spartak.com / Global Look Press

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Нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса заметили в одном из ночных клубов в Дубае. Кадры с вечеринки появилось в Telegram-канале «Закулисье спорта».

Видео выложила девушка футболиста Табата Робинсон. Вечеринка проходила в ночь на 6 марта.

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Промес должен был вылететь вместе с командой 29 февраля в Санкт-Петербург, однако был задержан и помещен под домашний арест. Это произошло из-за оставления места ДТП во время зимних сборов в ОАЭ. Теперь спортсмену грозит крупный штраф, тюрьма на срок от месяца до четырех лет и экстрадиция в Нидерланды.

По информации журналиста Ивана Карпова, суд по делу отложили на неделю, так как судья не смог выйти на работу по личным причинам. Защита футболиста старается ускорить процесс, чтобы заседание прошло в ближайшее время.

В середине февраля суд в Амсердаме вынес Промесу приговор из-за поножовщины и контрабанды 1370 килограммов кокаина. Футболист получил шесть лет тюрьмы заочно. Его также объявили в розыск по линии Интерпола.