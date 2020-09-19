Нападающего «Реала» Гарета Бэйла арендует «Тоттенхэм» на один сезон

31-летний Бэйл будет играть с «Тоттенхэмом» один сезон. Британский нападающий играл за этот клуб с 2007 до лета 2013 года, когда «Реал» выкупил его за 101 миллион евро. На тот момент это был самый дорогой трансфер в истории.

В «Тоттенхэме» британец провел 203 игры с 56 голами и 58 результативными передачами. При нем клуб выиграл Кубок английской лиги в 2008 году. Бэйл стал лучшим футболистом Английской премьер-лиги по итогам того сезона.

С мадридским клубом Бэйл сыграл 251 матч, отправив 105 мячей в ворота противника и отдав 68 результативных передач. За это время «Реал» стал двукратным чемпионом Испании, обладателем кубка и суперкубка страны, четырехкратным победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, двукратным обладателем Суперкубка УЕФА.

Форвард также является членом сборной Уэльса, который стал бронзовым призером чемпионата Европы в 2016 году.

В «Тоттенхэм» из «Реала» также переходит 23-летний защитник Серхио Регилона. Он будет играть за лондонскую команду до 2025 года.