Нападающего Чалова вновь вызвали в молодежную сборную РФ

По данным издания, в список, оглашенный тренерским штабом молодежной сборной, попали следующие спортсмены: форварды — Иван Игнатьев, Федор Чалов, Вячеслав Грулев; хавбеки — Магомед-Шапи Сулейманов, Александр Ломовицкий, Даниил Уткин, Наиль Умяров, Максим Глушенков, Иван Обляков, Константин Кучаев, Даниил Глебов, Артем Голубев; защитники — Михаил Лысов, Никита Каккоев, Даниил Степанов, Никита Калугин, Николай Рассказов, Алексей Татаев, Роман Евгеньев, Игорь Дивеев; голкиперы — Матвей Сафонов, Александр Максименко, Денис Адамов.

Уточняется, что первую игру национальная сборная проведет против латышей на «Ростов Арене». На 19 ноября назначен матч с сербами. Он состоится на арене «Чаир» в Нише.