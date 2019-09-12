«Намного крепче Макгрегора»: Нурмагомедов рассказал землякам о бое с Порье

Российский спортсмен и чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прилетел в Махачкалу. На родину боец смешанных единоборств вернулся после победы над Дастином Порье в Абу-Даби.

О прилете Нурмагомедова в своем Instagram сообщил глава правительства Дагестана Артем Здунов.

«Сегодня поздно ночью в аэропорту столицы встретили чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова», — написал Здунов.

Он напомнил, что 7 сентября российский спортсмен «победил в третьем раунде удушающим приемом» американца Дастина Порье, защитив чемпионский титул в легком весе.

«Эта победа стала 28-й в карьере нашего бойца, при этом он не потерпел ни одного поражения. В Дагестане Хабиба не было 100 дней», — заметил глава дагестанского правительства.

Сам Нурмагомедов в беседе с журналистами поделился подробностями боя с Порье, назвав противника физически крепким.

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«Не ожидал, что он будет скользким. <…> К его гильотине в конце боя я был готов, перед поединком сказал, что отдам ему шею — чтобы он потратил силы. А когда отдал, смотрю, что-то он очень глубоко захватил, пришлось чуть-чуть подсуетиться. Крепкий соперник, намного крепче оказался, чем Макгрегор», — отметил спортсмен.

Нурмагомедов и Порье вышли на ринг на острове Яс в Абу-Даби. Матч состоялся 7 сентября в рамках турнира UFС 242 и стал 28-м за всю карьеру россиянина в смешанных единоборствах. 30-летний американец провел 31 профессиональный поединок.