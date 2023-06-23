Эксклюзив 23 июня 2023, 13:38 «Нам же надо где-то выступать». Губерниев ответил МОК на обвинения в политизации соревнований Телеведущий Губерниев: из-за действий МОК Россия вынуждена устраивать свои соревнования РИА «Новости»

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Российских спортсменов не допустили до международных соревнований, поэтому они вынуждены устраивать свои. Спортивный комментатор, телеведущий Дмитрий Губерниев в беседе с «360» призвал Международный олимпийский комитет снять запрет.

«Нам же надо где-то выступать. Они нас никуда не пускают, мы и организовали соревнования сами», — объяснил он планы устроить «Игры Дружбы».

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Дмитрий Губерниев затруднился объяснить заявление президента МОК Томаса Баха о том, что Россия решила провести политизированные соревнования. Комментатор призвал снять ограничения с российских спортсменов.

Томас Бах заявил на сессии МОК, что Россия обвинила организацию в предвзятости, а сама решила провести политизированные, на его взгляд, соревнования. «Игры Дружбы» пройдут в Москве в сентябре 2024 года. Секретарь совета по спорту при президенте России Марат Филиппов призвал не считать их альтернативой Олимпиаде, но глава оргкомитета игр в Париже Франческо Битти, по информации «Царьграда», назвал московские соревнования раскольническими.