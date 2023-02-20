20 февраля 2023, 15:22
«Нам нужно найти способ побеждать спокойнее». Капризов — об игре «Миннесоты» в НХЛ
Бомбардир «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов высказался о победе своей команды над «Нэшвилл Предаторз» в матче Национальной хоккейной лиги. Нападающего процитировал RT.
Хоккеист признался, что очень рад победе. По его словам, в конечном счете игра складывалась очень опасно.«Нам нужно найти способ побеждать спокойнее, а не доводить до хаотичного конца», — подчеркнул Капризов.
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«Миннесота» победила со счетом 4:3. Капризову удалось забросить две шайбы. В активе клуба 65 очков. Он находится на четвертом месте в турнирной таблице.
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