Спорт 15 марта 2023, 14:14 «Нам немножко не повезло». Федун оценил ничью в матче между «Спартаком» и «Уралом»

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Экс-владелец московского «Спартака» Леонид Федун обсудил со «Спорт-Экспрессом» ничью в матче между «красно-белыми» и «Уралом» в рамках полфинала Кубка России.

«Нам немножко не повезло. Надо было несколько хороших моментов забить, особенно в концовке матча, когда Помазун вытащил сумасшедший мяч от Промеса. Все решится в Екатеринбурге, будем ждать этот матч», — цитирует Федуна RT.

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В составе спартаковцев отличился Квинси Промес, который забил гол на 21-й минуте. В уральской команде отметился Юрий Железнов. Он поразил ворота соперника на 67-й минуте.

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