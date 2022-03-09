Наставник «Зенита» Сергей Семак прокомментировал матч своих подопечных против башкирской «Уфы», который завершился победой «сине-бело-голубых» со счетом 2:0. Специалиста процитировал «Петербургский дневник».

«Нам было трудно», — признал Семак.

Он заметил, что «Уфа» оборонялась и количеством, и качеством. По его словам, в первом тайме петербургской команде не хватило скорости и интенсивности атак. По мнению Семака, игра «Зенита» не совсем правильно строилась, и для завершения фазы атаки все время не хватало одного игрока. Во втором тайме подопечным Семака удалось перестроиться. Более активнее стал играть Клаудиньо, а Дуглас Сантос выдвинулся ближе к атаке.

«При счете 2:0 соперник создал два опасных момента, впрочем, и мы могли забить один-два мяча. Уверен, что мы заслуженно победили, поздравляю наших болельщиков и благодарю их за поддержку», — добавил главный тренер «Зенита».