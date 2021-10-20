Треть фитнес-центров подали документы на «спортивный» налоговый вычет

Свыше 30% представителей российской фитнес-индустрии подали документы на участие в программе «спортивного» налогового вычета. С 2022 года россияне смогут компенсировать расходы на занятия спортом налоговым вычетом по НДФЛ. Представители этого вида услуг должны войти в специальный перечень.

Как сообщили ТАСС в Национальном фитнес-сообществе, необходимые документы для включения в список нужно было предоставить до 16 октября.

«Более 30% предпринимателей фитнес-отрасли подали документы в местные исполнительные органы власти в установленный срок, чтобы войти в перечень организаций — участников программы налогового вычета», — сказала агентству глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина. Это 540 представителей сетей и отдельных фитнес-клубов из 77 регионов страны.

После предоставления пакета документов руководители фитнес-клубов должны направить в Национальное фитнес-сообщество заявление с указанием сведений о юридическом лице и дату подачи документов на местах.

Каждый регион до 1 ноября утвердит и направит для включения в перечень в Минспорта России список организаций и ИП, оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги. Министерство утвердит окончательный список до 1 декабря.

Законодательно установлено, что максимальная сумма затрат на спорт составляет 120 тысяч рублей. С нее граждане смогут вернуть 13%, то есть, 15,6 тысяч рублей.

Критерии, необходимые для попадания с перечень спортивных организаций, участвующих в программе фитнес-вычета, были утверждены постановлением правительства. Среди них — профильное образование его сотрудников не ниже среднего профессионального.