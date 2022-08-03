«Наказали своих же детей». Роднина оценила отказ Украины отправить юниоров на ЧМ по тайскому боксу из-за россиян

Молодежная сборная Украины по тайскому боксу отказалась от участия в чемпионате мира в Малайзии из-за участия в соревнованиях юниоров из России и Белоруссии. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Ирина Роднина в беседе с «360» заявила, что украинские власти наказали своих же собственных детей.

Она подчеркнула, что такая ситуация с украинскими спортсменами происходит не первый год. Но никакого наказания за этой принимающие такие решения чиновники не несут.

«Адекватной реакции у наших соседей нет уже давно, это мы видим. Нормальными мерками к этим деятелям не стоит подходить. Никаких санкций на них за это не наложат. Чем меньше мы на это реагируем, тем лучше. Не поехали они — замечательно! Они наказывают своих же детей, увы», — заявила Роднина.

О том, что молодежная сборная Украины по тайскому боксу пропустит мировое первенство сообщил ТАСС со ссылкой министерство молодежи и спорта. В ведомстве пояснили, что приняли такое решение из-за решения Международной федерации ассоциаций тайского бокса допустить к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии. Юниорский чемпионат мира по тайскому боксу пройдет с 9 по 20 августа в Малайзии.