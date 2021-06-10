Александр Самедов дал интервью накануне Евро-2020

Александр Самедов в преддверии Евро-2020 дал интервью корреспонденту сайта kp.ru. Футболист рассказал о методах тренера Станислава Черчесова и о шансах сборной России на предстоящих состязаниях.

Известно, что Черчесов перед крупными турнирами увозит футболистов на сборы в Австрию. Эти сборы Самедов назвал «тяжелой работой», но признался, что скучает по временам в сборной.

«Но если бы у меня была возможность, я бы еще раз пять прошел через такие сборы. Потому что когда ты работаешь на них, где-то внутри тебя живет ожидание большого турнира. Ты понимаешь — впереди что-то очень глобальное. Впереди то, к чему многие футболисты идут всю карьеру, и добираются далеко не все. С этим чувством у тебя и пролетают эти сборы. И если честно, я сейчас завидую ребятам в сборной. Я бы хотел пережить нечто подобное еще раз», — сказал футболист.

Также он вспомнил давление, которое оказывалось на футболистов перед ЧМ-2018, когда все вокруг были уверены, что сборную ждет провал.

«Мы это обсуждали в команде. И у нас действительно было стремление не только что-то доказать, а действительно утереть нос всем этим злопыхателям», — вспоминает Самедов.

О тренере футболист отзывается тепло и с уважением. Главным тренерским качеством Черчесова Самедов назвал умение надеть на себя «бронежилет» и оберегать сборную в трудные моменты.

«Что бы вокруг ни говорили, что бы не творилось в интернете, на ТВ, пресс-конференциях, какая бы критика необоснованная не летела, этот „бронежилет“ не пробить. И он в этой броне выходит вперед, и принимает на себя основной удар, оберегая таким образом сборную. Команда это чувствует, понимает, что он в любом случае за нее, и ценит», — рассказал он.

Также Самедов поделился мыслями по поводу предстоящего матча сборной России с Бельгией.

«Класс бельгийцев гораздо выше. Я после ЧМ-2014 говорил, что они — следующие чемпионы Европы. Но пошло семь лет, этому поколению бельгийцев уже около 30 лет, а из достижений — только „бронза“ ЧМ-2018. Сейчас, ну может быть еще и в Катаре, у них последний шанс. Но есть эмоции, есть физическая подготовка, есть дисциплина, есть контратаки, а значит есть шанс на ничью, и это будет суперрезультатом. Дальше Финляндия. Я считают их команду очень непростой, нас ждет очень напряженный матч. Но это тот соперник, с которым надо добиваться положительного результата, если мы хотим выходить из группы. Но я убежден, что все в нашей группе будет решаться в матче с Данией», — сказал футболист.