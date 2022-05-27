«Найдем кому играть». Дончане возродят футбольный клуб «Шахтер»

Футбольный клуб «Шахтер» вновь появится в Донецкой Народной Республике. Новую команду под старым названием создадут в обозримом будущем, сказал РИА «Новости» глава ДНР Денис Пушилин.

«Кому играть, думаю, найдем. Я вам скажу, что уже есть определенные инициативы о том, чтобы появился настоящий „Шахтер“. Есть где играть, есть предложения по спонсорам», — рассказал он.

По его словам, прежний «Шахтер» переименовали в «Шахтар». Сейчас это клуб бизнесмена Рината Ахметова. Он успел побывать львовской и киевской командой и теперь не имеет никакого отношения к Донецку.

Местные жители любят футбол, поэтому было принято решение возродить клуб. По словам Дениса Пушилина, это могут сделать в обозримом будущем. Он рассчитывает, что в регионах России найдутся желающие сразиться с «Шахтером».