Наиль Умяров пропустит несколько матчей «Спартака» из-за травмы

Футболист «Спартака» Наиль Умяров пропустит несколько матчей из-за травмы. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу клуба.

У спортсмена зафиксирована травма капсульно-связочного аппарата голени. Он получил ее после матча России с Литвой. Теперь Умярову придется не выходить на поле около месяца, рассказали в пресс-службе.

Также два иностранных игрока «Зенита» могут пропустить матч чемпионата России по футболу с «Арсеналом».