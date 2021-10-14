Наиль Умяров пропустит несколько матчей «Спартака» из-за травмы
Спартак: футболист Наиль Умяров получил травму капсульно-связочного аппарата голени
Футболист «Спартака» Наиль Умяров пропустит несколько матчей из-за травмы. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу клуба.
У спортсмена зафиксирована травма капсульно-связочного аппарата голени. Он получил ее после матча России с Литвой. Теперь Умярову придется не выходить на поле около месяца, рассказали в пресс-службе.
Также два иностранных игрока «Зенита» могут пропустить матч чемпионата России по футболу с «Арсеналом».