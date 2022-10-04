Наиль Измайлов занял пост главы ФНЛ | 360°

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Наиль Измайлов занял пост главы ФНЛ

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Наиль Измайлов вновь стал главой Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Такое решение приняли клубы во время заседания организации. Об этом сообщило РИА ФАН.

За кандидатуру Измайлова проголосовали 53 голоса. Он конкурировал с бывшим нападающим махачкалинского «Анжи» Шамилем Лахияловым. Его оппонент смог заработать 11 голосов.

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Ранее Измайлов поддержал вступление клубов из Крыма и Севастополя в лигу. Такое заявление мужчина сделал в ходе форума «Содружество» в Евпатории.

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