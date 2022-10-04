Наиль Измайлов занял пост главы ФНЛ | 360°

Спорт 04 октября 2022, 17:12 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Наиль Измайлов занял пост главы ФНЛ

Читать 360tv в

Наиль Измайлов вновь стал главой Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Такое решение приняли клубы во время заседания организации. Об этом сообщило РИА ФАН.

За кандидатуру Измайлова проголосовали 53 голоса. Он конкурировал с бывшим нападающим махачкалинского «Анжи» Шамилем Лахияловым. Его оппонент смог заработать 11 голосов.

Реклама

Ранее Измайлов поддержал вступление клубов из Крыма и Севастополя в лигу. Такое заявление мужчина сделал в ходе форума «Содружество» в Евпатории.

Реклама

0 0 0 0 0 0