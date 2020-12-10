По словам специалиста, динамовцев ждет сложная игра, поэтому футболистам надо организовано играть в обороне и храбро провести матч.

«Будет важно находить свободные зоны и играть агрессивно в обороне. Нужно играть так, как мы играли последнюю неделю, заполнять свободные зоны», — цитирует Шварца «Газета.ru».

Уточняется, что игра «Динамо» с «Зенитом» пройдет 12 декабря на петербургском стадионе «Газпром Арена».