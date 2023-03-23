Спорт 23 марта 2023, 16:03 Награды Всероссийских Арктических игр по волейболу, биатлону и стрельбе из лука разыграют в Лабытнанги

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Глава Лабытнанги Марина Трескова сообщила о проведении в городе Всероссийских Арктических игр. Награды получат команды по волейболу, биатлонисты, а также участники соревнований по стрельбе из лука, написал «Ямал-Медиа».

Соревнования между волейболистами начались 20 марта в СК «Полярный». Старт биатлонистов назначен на 29 марта, а соревнования по стрельбе из лука пройдут 31 марта.

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«Невероятно почетно встречать команды из Карелии, Республики Коми, Красноярского края и других регионов», — сообщила Трескова.

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