«Нагнетание зашкаливает». Газзаев — о ситуации с WADA
Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев считает, что шум в западных СМИ поднят, чтобы «оказать давление на окончательное решение исполкома WADA», сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу Газзаева.
Заслуженный тренер РФ так же заявил, что, несмотря на то, что окончательные решения WADA будут вынесены только 9 декабря, в западной прессе уже «нагнетание зашкаливает». Газззаев добавил, что считает это попыткой оказать давление на решение исполкома WADA.
О возможном отстранении РФ на четыре года от участия в соревнованиях, Газзаев заметил, что такого жесткого наказания в отношении какой-либо страны в истории спорта еще не было.