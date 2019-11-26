Заслуженный тренер РФ так же заявил, что, несмотря на то, что окончательные решения WADA будут вынесены только 9 декабря, в западной прессе уже «нагнетание зашкаливает». Газззаев добавил, что считает это попыткой оказать давление на решение исполкома WADA.

О возможном отстранении РФ на четыре года от участия в соревнованиях, Газзаев заметил, что такого жесткого наказания в отношении какой-либо страны в истории спорта еще не было.