Надписи на форме футболистов «Рубина» отклеились из-за дождя. Номера пришлось нарисовать маркером

Футболистам казанского «Рубина» пришлось маркером писать номера и фамилии на своей форме. Надписи стали отклеиваться из-за дождя во время матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций с польским «Ракувом».

Спортсмены вышли на поле в резервном комплекте формы золотистого цвета. Во время первого тайма надписи на футболках стали отклеиваться из-за дождя. В итоге футболистам пришлось вручную писать свои номера и фамилии. Начало второго тайма игры пришлось задержать на несколько минут.

Несмотря на ситуацию, футбольный клуб с юмором к ней отнесся. В соцсети «Рубин» призвал играть не за фамилию на спине, а за эмблему на груди.

Пресс-служба Премьер-Лиги в Twitter предложила клубу воспользоваться маркером. «Рубин» поблагодарил за такую идею.

В официальном комментарии пресс-служба футбольного клуба признала проблемы с нанесением надписей на экипировке некоторых игроков.

«При этом у ряда игроков с экипировкой все в порядке. Сейчас сложно сказать, почему это произошло. Возможно, дело в некачественно проделанной работе тех специалистов, которые отвечают за нанесение. Клуб выясняет причины», — процитировал пресс-службу ТАСС.

Встреча «Рубина» и «Ракува» проходила в Польше. Матч закончился ничьей. Ответный поединок состоится в Казани 12 августа.