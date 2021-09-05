«Надоевший и убогий футбол»: Пушков оценил игру сборной России против команды Кипра

Победа сборной России по футболу над командой Кипра является несерьезной. Спортсмены показали надоевшую и убогую игру, заявил сенатор Алексей Пушков.

По словам сенатора, если российская сборная на что-то претендует, то плохая игра против одной из слабейших команд Европы — это несерьезно. Пушков отметил, что главный тренер команды Валерий Карпин даже не стал скрывать свое недовольство после матча.

«Пока сборная играет во все тот же футбол, что и прежде, надоевший и убогий. С Хорватией тоже, прямо скажем, не блистали: по одному удару в створ ворот соперника в каждом тайме», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Он добавил, что российские спортсмены могут обыграть сборные Кипра и Мальты, ощущая себя королями футбола. Но ситуация меняется, когда на поле выходят сильные соперники.

«Они уже это делали перед чемпионатом Европы. А потом вышли против маленькой Дании с пятимиллионным населением — и все стало ясно. Всем, кроме, похоже, их самих», — заключил Пушков.

Сборная России играла с командой Кипра 4 сентября в пятом круге отбора на чемпионат мира 2022 года. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу россиян.