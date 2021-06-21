«Надо запастись валидолом». России предрекли тяжелый матч с Данией за выход в плей-офф Евро-2020

Нервы российских болельщиков будут на пределе вечером 21 июня, когда будет решаться вопрос выхода сборной России в плей-офф чемпионата Европы по футболу. Эксперты рассказали «360» о том, что российским футболистам придется непросто. Ведь датчане — сильные соперники.

«Мы должны сегодня выигрывать в Копенгагене без всяких лишних вопросов и сетования на какие-то внешние или внутренние проблемы. Только победа гарантирует нам участие в дальнейшей стадии Евро. Мы будем верить в наших ребят. Им сегодня будет непросто. Датчане — команда, несмотря на то, что она два раза проиграла, очень быстрая, очень шустрая», — заявил футбольный эксперт и спортивный функционер Андрей Малосолов.

Когда он следил за матчем между Бельгией и Данией, думал, «как будет смотреться наше нападение во главе с Дзюбой, которого просто прикроют, и некому мячи будет раздавать».

«Залогом победы сегодня должны стать запредельный настрой, чувство патриотизма и командная игра», — подчеркнул собеседник «360».

Футбольный эксперт Анатолий Горсков напомнил, что эта встреча будет решающей как для российской сборной, так и для датчан.

«Зрителям и болельщикам надо запастись валидолом, потому что будет очень тяжелый матч. Будет много нервов. Это решающая игра как для нашей сборной, так и для датчан. Они при определенных условиях могут, победив нас и проиграв две игры, выйти с третьего, а может, со второго места. Поэтому нам остается только верить, что наши парни не проиграют решающую игру. Ничья нас в любом случае выведет в следующий круг. Давайте наберемся терпения, веры, надежды, что команда отдаст все силы, а тренерский штаб будет реагировать именно так, чтобы добиться результата», — сказал он.

По его мнению, результаты сборной Дании на этом чемпионате не совсем справедливы. Он отметил, что в матче с финнами их подкосила история с Кристианом Эриксеном. После того как он чуть не умер на поле, они были не в состоянии играть.

Эксперт добавил, что датчане в матче с Бельгией долгое время доминировали, вели игру. Только замены помогли бельгийской сборной выиграть.

«Нам будет очень тяжело, потому что это очень сильная, тактически грамотная команда», — резюмировал Горсков, говорят о сборной Дании.

Игра между командами России и Дании пройдет 21 июня в Копенгагене. Начало в 21:45 по московскому времени.