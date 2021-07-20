«Надо сплотиться вместе». В Госдуме объяснили вызовами времени изменение девиза олимпийцев

Прежний девиз Олимпийских игр утвердили более века назад. Время идет, у спорта появились новые вызовы — пандемия и допинг. Поэтому новый слоган соревнований, который одобрил Международный олимпийский комитет, стоит поддержать. Таким мнением с «360» поделился президент Федерации керлинга России, председатель думского комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Свищев.

«Сейчас время идет, новые вызовы [появляются], у спорта в том числе. Смотрите, и пандемия, когда надо сплотиться вместе, и допинг, когда надо бороться с этой напастью вместе. Наверное, время требует, поэтому надо поддержать инициативу МОК и согласиться с новым нашим уже девизом», — отметил Свищев.

Собеседник не увидел ничего плохого в обновленном девизе Олимпийских игр и назвал это решение правильным. По его словам, фраза «Быстрее, выше, сильнее» была актуальна более 100 лет назад, сейчас ситуация требует дополнений к этой формулировке.

Ранее исполнительный комитет МОК одобрил предложение главы организации Томаса Баха изменить девиз Олимпийских игр и добавить в него слово «вместе». Его окончательно утвердят на ближайшей сессии комитета, которая пройдет во время Олимпиады в Токио на днях. Спортивный праздник начнется в столице Японии 23 июля.