«Надо поддержать маму». Фигурист Траньков выразил слова соболезнования после гибели Александровской

Российская фигуристка Екатерина Александровская покончила с собой. В разговоре с «360» фигурист и телеведущий Максим Траньков рассказал, что был лично знаком со спортсменкой. Он также выразил слова соболезнования матери погибшей девушки.

«Мы в последнее время не общались. Вообще сложно сказать, что мы общались, потому что у нас довольно большая разница в возрасте. Просто когда-то мы на одном катке тренировались, в одной команде. Но тогда Кате было, наверное, лет 13-14», — отметил он.

Впоследствии Александровская поменяла спортивное гражданство, выступала за Австралию, тренировалась в Канаде, напомнил Траньков. Поэтому они виделись только на соревнованиях, общение сводилось к приветствиям.

Фигурист выразил слова соболезнования матери Александровской.

Тут очень нужно поддержать маму, потому что она одна ее растила. Мама — очень хороший человек и все время старалась сделать все по максимуму для подъема работы Максим Траньков фигурист и телеведущий.

Тело фигуристки обнаружили утром 18 июля возле дома на улице 1905 года в Москве. По предварительным данным, девушка совершила суицид. Она оставила предсмертную записку, в которой написала одно слово — «Люблю».

После этого мать фигуристки попала в психиатрическую клинику, потому что не смогла справиться с эмоциями. У женщины случился шок от произошедшего.

Александровская выступала в парном катании с 2012 года, в 2016-м она начала выступать за Австралию. Тогда вместе с партнером Харли Уиндзором девушка получила звание чемпионки мира среди юниоров. После Александровская переехала в Канаду, где получила серьезную травму. Спортсменке пришлось вернуться в Россию. В последнее время она страдала от депрессии из-за сложностей в карьере.