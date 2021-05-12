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    12 мая 2021, 12:21

    «Надо обсудить это с руководством». Погребняк — о продлении контракта с «Уралом»

    Артур Блянихов

    Бомбардир «Урала» Павел Погребняк обсудил с ИА Ura.ru возможное продление контракта с екатеринбургским клубом.

    По данным информагентства, соглашение Погребняка с «Уралом» истекает 30 июня этого года.

    «Пока нет понимания, пока ничего не могу сказать. Нам надо обсудить это (продление контракта — прим. ред.) с руководством. Конкретики нет», — прокомментировал 37-летний футболист.

    Президент «Урала» Григорий Иванов объяснил, что решение остаться в команде зависит от желания самого Погребняка.