Бомбардир «Урала» Павел Погребняк обсудил с ИА Ura.ru возможное продление контракта с екатеринбургским клубом.

По данным информагентства, соглашение Погребняка с «Уралом» истекает 30 июня этого года.

«Пока нет понимания, пока ничего не могу сказать. Нам надо обсудить это (продление контракта — прим. ред.) с руководством. Конкретики нет», — прокомментировал 37-летний футболист.

Президент «Урала» Григорий Иванов объяснил, что решение остаться в команде зависит от желания самого Погребняка.