Герасимец заметил, что «Зениту» вполне достаточно нападающих Артема Дзюбы и Сердара Азмуна. Он напомнил, что кроме этих футболистов у петербуржцев есть Малком, Дриусси и Вендел. По его мнению, игроки отечественной сборной также могут составить прекрасную конкуренцию.

«Надо искать игроков не в Румынии. Даже в Бразилии достойные варианты будет сложно найти. <...> Если будут продавать Азмуна, о чем периодически начинают говорить, то тогда есть смысл приобретать нового нападающего. Но на данном этапе я считаю, что в этом нет необходимости», — заключил наш собеседник.