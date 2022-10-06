Надежда Петрова: «Теннисом лучше начинать заниматься с шести лет» | 360°

Спорт 06 октября 2022, 21:56 Поделиться Telegram

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Viber Надежда Петрова: «Теннисом лучше начинать заниматься с шести лет»

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Одна из лучших теннисисток в истории России Надежда Петрова рассказала сайту kp.ru, в каком возрасте ребенку лучше всего начинать заниматься теннисом.

«Теннисом лучше начинать заниматься с шести лет. Они (дети — Прим. ред.) уже легче воспринимают информацию, они более дисциплинированные, во время тренировки держат внимание, концентрацию», — заметила спортсменка.

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По ее словам, в 13-14 лет уже можно сказать, сможет ли ребенок заниматься теннисом профессионально. В этот момент у родителей появляется выбор — либо учеба, либо спортивная карьера.

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«Потому что подключаются уже сложные предметы, школьный график гораздо плотнее, нужны и репетиторы. Но этот выбор, наверное, надо делать совместно с ребенком», — добавила собеседница издания.

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