Спорт 27 октября 2022, 15:37 «Надеюсь, ситуация изменится»: волейболистка Гамова — о недопуске россиян на квалификацию ОИ-2024

Читать 360tv в

Российская волейболистка Екатерина Гамова высказалась по поводу новости о том, что российские сборные не допустили к участию в Олимпийских играх 2024 года, которые пойдут в Париже. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».

По словам спортсменки, существует надежда, что ситуация изменится.

Реклама

«Что касается отстранения, то я буду надеяться, что до 2024 года ситуация изменится и мы все-таки будем допущены», — добавила Гамова.

Реклама

Из-за отстранения россиян от международных соревнований ни мужская, ни женская сборные не вошли в число участников квалификации Олимпийских игр — 2024.