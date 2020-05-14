«Надеюсь, он останется в структуре клуба»: Дмитрий Булыкин высказался об уходе Семина

«Локомотив» расстается с главным тренером команды Юрием Семиным. Этот пост теперь займет серб Марко Николич. Советник генерального директора «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал «360», что он думает по поводу этой перестановки.

Никто не знает, как смена главного тренера в «Локомотиве» повлияет на команду. Только время покажет, что произойдет дальше, считает Булыкин.

«Мое мнение, очень жалко, что Юрий Павлович закончил так свою карьеру в „Локомотиве“, но надеюсь, он останется еще в структуре клуба, будет так же помогать „Локомотиву“, все-таки очень много трофеев он выиграл с „Локомотивом“, и будем надеяться, что Юрий Павлович еще сделает много полезного для „Локомотива“ и это будет на пользу всем», — рассказал Булыкин в беседе с «360».

Говоря о возможных изменениях в игре клуба, он отметил, что сложно сказать, как будет играть «Локомотив» при новом тренере или какое место займет «Локомотив» при новом тренере.

«Это мы увидим позже, а сейчас можем только констатировать факт, который случился, и, конечно, дальше уже будем смотреть, что будет происходить с „Локомотивом“, какие будут изменения, и потом уже можем сказать, пошло ли это на пользу или не пошло», — объяснил Булыкин.

Ранее днем совет директоров футбольного клуба «Локомотив» объявил, что расстается с главным тренером команды Юрием Семиным. Контракт 73-летнего тренера клуба истекает 31 мая. С 1 июня тренировать футболистов будет сербский специалист Марко Николич.

Семин возглавлял «Локомотив» с 2016-го. До этого он работал с клубом с 1992 по 2005 год и с 2009 по 2010 год. Под его руководством футболисты три раза становились чемпионами России, шесть раз — обладателями Кубка России и трижды — Суперкубка.