«Надеюсь, он останется в структуре клуба»: Дмитрий Булыкин высказался об уходе Семина
Никто не знает, как смена главного тренера в «Локомотиве» повлияет на команду. Только время покажет, что произойдет дальше, считает Булыкин.
«Мое мнение, очень жалко, что Юрий Павлович закончил так свою карьеру в „Локомотиве“, но надеюсь, он останется еще в структуре клуба, будет так же помогать „Локомотиву“, все-таки очень много трофеев он выиграл с „Локомотивом“, и будем надеяться, что Юрий Павлович еще сделает много полезного для „Локомотива“ и это будет на пользу всем», — рассказал Булыкин в беседе с «360».
Говоря о возможных изменениях в игре клуба, он отметил, что сложно сказать, как будет играть «Локомотив» при новом тренере или какое место займет «Локомотив» при новом тренере.
«Это мы увидим позже, а сейчас можем только констатировать факт, который случился, и, конечно, дальше уже будем смотреть, что будет происходить с „Локомотивом“, какие будут изменения, и потом уже можем сказать, пошло ли это на пользу или не пошло», — объяснил Булыкин.
Ранее днем совет директоров футбольного клуба «Локомотив» объявил, что расстается с главным тренером команды Юрием Семиным. Контракт 73-летнего тренера клуба истекает 31 мая. С 1 июня тренировать футболистов будет сербский специалист Марко Николич.
Семин возглавлял «Локомотив» с 2016-го. До этого он работал с клубом с 1992 по 2005 год и с 2009 по 2010 год. Под его руководством футболисты три раза становились чемпионами России, шесть раз — обладателями Кубка России и трижды — Суперкубка.