Бомбардир «Сочи» Георгий Мелкадзе обсудил с «РБ Спорт» переход воспитанника московского «Спартака» Зелимхана Бакаева в петербургский «Зенит».

«Надеюсь, его примут болельщики. И все у него будет хорошо. Посадит ли на скамейку Малкома? Это будет тяжело», — цитирует Мелкадзе РИА ФАН.

Также он прокомментировал решение руководства «красно-белых» распустить второй состав клуба. По его мнению, это было неправильно. Он заметил, что на существование команды требовалось не так много денег.

«Если брать зарплату больших футболистов, то это, вероятно, 5-10% их годового дохода. В теории даже могли скинуться и сохранить команду. Я вообще не понял этого решения», — признался футболист.